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Минстрой попросил у правительства деньги на жилье для ветеранов

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Минстрой запросил у правительства 353,7 млн рублей на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны уже в 2020 году. Средства можно выделить из резервного фонда кабмина, рассказали «Известиям» в ведомстве.

На сегодняшний день квартирами не обеспечены 220 ветеранов. Хуже всего ситуация обстоит в Ростовской области и Красноярском крае, говорится в ответе Минстроя депутату Госдумы Михаилу Старшинову (документ есть в распоряжении «Известий»). Эксперты ожидают, что в канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне эти проблемы будет оперативно решены.

В Минстрое «Известиям» сообщили, что все имеющиеся на 2019 год заявки на улучшение жилищных условий ветеранов были удовлетворены. Там объяснили, что в течение прошлого года были улучшены жилищные условия 3308 ветеранов ВОВ, из которых 449 человек — участники и инвалиды войны.

При этом жилищные условия ветеранов меняются, пояснили в ведомстве. Например, они могут переехать к родственникам и количество квадратных метров на человека станет ниже нормы, что становится основанием для заявки по улучшению жилищных условий.

Подробнее читайте в материале «Известий» 20 марта.

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