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Шойгу внес сведения о своих родных-фронтовиках на сайт «Дорога памяти»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Глава Минобороны России Сергей Шойгу внес сведения о своих родных-фронтовиках на сайт проекта «Дорога памяти». Его родственники принимали участие в Великой Отечественной войне (ВОВ), рассказал министр обороны в четверг, 19 марта.

По словам Шойгу, один из них был рядовым, а другой — военным врачом.

«Это два моих дяди — Иван Яковлевич Кудрявцев и Василий Яковлевич Кудрявцев, два достойных человека. Один просто рядовым прошел через всю войну, второй был военным врачом и тоже прошел фактически всю войну», — цитирует министра телеканал «Звезда».

Он добавил, что после окончания войны второй дядя еще пять лет был в Германии, где занимался врачебной деятельностью.

«Конечно, я мог бы туда (на сайт проекта «Дорога памяти». — Ред.) и свою маму внести, но я не думаю, что она может являться участником, потому что она все эти годы была в оккупации», — сказал Шойгу.

«Дорога памяти» — проект Минобороны. Его целью является увековечивание памяти о Великой Отечественной войне. Собранные материалы будут размещены в одноименной галерее, которая строится рядом с Главным храмом ВС РФ в подмосковном парке «Патриот».

17 марта Шойгу рассказал, что идея создания галереи «Дорога памяти» появилась через несколько дней после начала строительства Главного храма Вооруженных сил России. По его словам, протяженность галереи — 1418 м, это символично, так как именно столько дней длилась война.

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