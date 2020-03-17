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Шойгу рассказал об особенностях комплекса «Дорога памяти»

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Идея создания галереи «Дорога памяти» появилась через несколько дней после начала строительства главного храма Вооруженных сил РФ на территории подмосковного парка «Патриот». Об этом во вторник, 17 марта, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу в интервью ведущей телеканала «Звезда» Ирине Лосик.

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По его словам, протяженность галереи — 1418 м, это символично, так как именно столько дней длилась Великая Отечественная война. «Мы хотим, чтобы каждый шаг, удар колокола, что ли, запоминался и отзывался эхом в далекое будущее, в следующие поколения. К сожалению, не всё в наших силах, потому что каких-то фотографий нет, но нам хотелось, чтобы все 33 млн фотографий были помещены туда. Но, во всяком случае, мы все имена точно поместим туда», — рассказал министр.

Фотоархив о героях тех лет постоянно обновляется, а на территории галереи запланировано открытие кинозалов для показов документальных фильмов о войне. Гости увидят старые кадры, фотографии, письма.

«Там будет помещена огромная экспозиция — первая съемка Москвы с немецких самолетов, когда они готовились к взятию города», — добавил глава военного ведомства.

Знамена поверженного врага, которые советские солдаты бросали к стенам Кремля на Параде Победы в 1945 году, возможно, разместят на территории музейного комплекса. «Я не знаю, получится или нет, но надеюсь, что получится. Когда в полу под стеклом будут эти знамена лежать и люди будут иметь возможность не только посмотреть на них, но и пройти по знаменам поверженного врага», — объяснил Шойгу.

В ноябре 2019 года на главный храм Вооруженных сил России, строящийся в Кубинке, установили центральный купол, вес которого достигает 80 т.

Возведение храма приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и все элементы его убранства являются отсылками к этому событию. К примеру, высота звонницы составляет 75 м, намекая на знаковую дату, а высота малого купола равняется 14,18 м, символизируя количество дней войны.

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