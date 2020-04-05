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В США начали тестировать жителей на антитела к коронавирусу

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Фото: ТАСС/Игорь Онучин
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Центр по контролю и профилактике заболеваний США начал проводить тестирования на наличие антител для определения числа зараженных коронавирусом, в том числе бессимптомных носителей инфекции. Об этом в субботу, 4 апреля, сообщила газета Politico.

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Предлагается исследовать кровь людей, для того чтобы выявить переболевших людей, которые могут иметь некую степень защиты от повторного заражения.

Исследования будут проводиться среди трех групп американцев: находившихся в эпицентре пандемии и не имевших симптомов заболевания, жителей других регионов, а также определенную группу людей в зоне риска, например медперсонал.

27 марта координатор Белого дома по борьбе с вирусом Дебора Беркс заявила, что американские ученые разрабатывают тест на антитела, который сможет показать длительность иммунитета на новый тип коронавируса. По ее словам, такое тестирование сможет показать реальную ситуацию с количеством переболевших в США.

Соединенные Штаты 26 марта оказались на первом месте в мире по числу выявленных случаев заражения COVID-19. По информации Университета Джонса Хопкинса на утро 5 апреля, в стране зафиксировано уже 311 тыс. случаев заболевания, умерли почти 8,5 тыс. человек.

Вспышка вируса SARS-CoV-2, который является возбудителем заболевания COVID-19, произошла в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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