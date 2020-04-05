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Груз с российскими тест-системами на COVID-19 доставлен в Белоруссию

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Фото: twitter.com/Russia in Belarus
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В Белоруссию прибыл российский груз с 10 тыс. тест-системами для выявления нового типа коронавируса, сообщило в субботу, 4 апреля, «РИА Новости» со ссылкой на посольство РФ в Минске.

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«Груз с 10 тысячами тест-систем, как и ожидалось, прибыл в субботу в Минск. Его встретил руководитель российской дипломатической миссии Дмитрий Мезенцев», — цитирует агентство представителя дипведомства.

Отмечается, что Мезенцев назвал помощь России «еще одним эпизодом» взаимодействия сторон. Он назвал русских и белорусов братскими народами, которые поддерживают друг друга «в тот момент, когда беда приходит в наши дома, смотрят и в будущее».

1 апреля газета «Коммерсант» со ссылкой на источник сообщила, что власти Белоруссии официально запросили помощь у России в борьбе с пандемией коронавируса.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии у него соответствующей информации.

По данным Worldometers на 5 апреля, в Белоруссии подтверждены 440 случаев коронавирусной инфекции, пять пациентов скончались.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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