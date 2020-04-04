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МИД оценил отказ ряда стран отменить санкции на фоне коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Россия сочла возмутительным нежелание ряда стран отменить санкции, ставящие жителей наиболее уязвимых государств на грань выживания. Об этом в субботу, 4 апреля, говорится на сайте МИД РФ.

«Особенно возмутительным выглядит нежелание ряда международных игроков распрощаться со своей санкционной политикой, ставящей простых людей в наиболее уязвимых государствах на грань выживания. Полагаем, что генеральному секретарю ООН в этих чрезвычайных обстоятельствах следует настойчиво возвышать голос в пользу отмены дискриминационных мер», — говорится в сообщении.

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Внешнеполитическое ведомство выразило сожаление по поводу того факта, что США, Великобритания и ЕС, у которых «пошли на поводу» Украина и Грузия, даже на фоне глобальной эпидемической угрозы не отказались от политизированных подходов.

США, страны Евросоюза, Украина, Грузия и Великобритания заблокировали на Генассамблее ООН проект российской резолюции об отмене санкций, которые мешают другим странам бороться с пандемией нового коронавируса. Помимо РФ соавторами резолюции выступили еще 28 стран.

Москва призвала тех, кто заблокировал проект, представить свои аргументы и обосновать отказ принять резолюцию.

В конце марта генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров G20 отменить санкции, отметив что они мешают доставке медикаментов, продовольствия и предметов первой необходимости.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometer на 12:30 мск 4 апреля, в мире заразились 1 121 991 человек, умерли 59 403, из больниц выписаны 230 317 пациентов.

коронавирус

По состоянию на 4 апреля, число инфицированных в России увеличилось до 4731. При этом из больниц выписаны 333 пациента. Количество летальных исходов достигло 43.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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