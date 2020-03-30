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Песков опроверг слова Трампа о просьбе Путина отменить санкции

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 30 марта, заявил, что слова американского лидера Дональда Трампа о том, что президент РФ Владимир Путин два года просил его об отмене санкций, не соответствуют действительности.

«Нет, это не так», — приводит ТАСС ответ Пескова.

Ранее в этот же день, перед телефонным разговором Трампа с Путиным, американский президент заявил журналистам телеканала FOX News, что его российский коллега неоднократно просил об отмене санкций последние несколько лет.

Переговоры, о которых идет речь, в настоящий момент уже состоялись. Стороны обсудили борьбу с распространением коронавирусной инфекции и договорились о консультациях по состоянию рынка нефти. Трамп заверил, что такие контакты с Россией очень важны для США, несмотря на проблемы в отношениях двух государств.

19 марта издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники заявило, что Вашингтон рассматривает возможность введения ограничений против РФ и оказания дипломатического давления на Саудовскую Аравию «для стабилизации рынка нефти».

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