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Правительство РФ ввело мораторий на возбуждение отдельных дел о банкротстве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Правительство России приняло решение о введение моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников. Соответствующее постановление опубликовано в субботу, 4 апреля.

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«Организации и индивидуальные предприниматели, код основного вида деятельности которых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности указан в списке отдельных сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции», — говорится в заявлении о тех должниках, которые получили право избежать возбуждения дел о банкротстве.

Кроме того, такую возможность получили организации, включенные в перечень системообразующих организаций, утверждаемый правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования и будет действовать в течение полугода.

Введение моратория на банкротство отдельных компаний анонсировал президент России Владимир Путин 25 марта во время своего обращения к нации из-за ситуации с распространением коронавируса. Кроме того, тогда же российский лидер предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам. Исключение составят НДС и страховые взносы.

В преддверии этого выступления первый вице-премьер Андрей Белоусов заверял, что власти окажут поддержку всем отраслям экономики, оказавшимся в зоне риска, в первую очередь авиаперевозчикам и сфере туризма. В частности, планируется прямое субсидирование убытков и недопущение свертывания открытых кредитных линий банков.

1 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что власти сделают бесплатной процедуру банкротства для физических лиц. Людям просто нужно будет разместить самостоятельно или через МФЦ информацию о себе в Федеральном реестре сведений о банкротстве.

В качестве еще одной меры экономической поддержки на фоне ситуации с SARS-CoV-2 Совет Федерации одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса в России, а Путин подписал этот документ.

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