Число жертв COVID-19 в США превысило 7 тыс. человек

Число летальных исходов коронавируса в США достигло 7406 человек, после того как за последние сутки скончались более тысячи человек. Об этом в субботу, 4 апреля, сообщает Университет Джонса Хопкинса.

США являются лидером по количеству зарегистрированных случаев инфекции нового типа и по статистике умерших. Наиболее сложная ситуация отмечается в штате Нью-Йорк. Там зафиксировано 55 292 инфицированных, а умерли 1867 человек. В штате Мичиган насчитывается 223 погибших, а в Вашингтоне — 186.

По последним данным, общее число зараженных COVID-19 с начала распространения эпидемии в США составило 276 995 человек. Из больниц были выписаны 9772 пациента.

2 апреля вице-президент США Майк Пенс в эфире телеканала СNN объяснил, что власти страны слишком поздно приняли меры по борьбе с коронавирусом из-за Китая, скрывавшего масштабы заболевания. Политик предположил, что КНР столкнулась с эпидемией по меньшей мере за месяц до официального объявления.

В начале апреля Россия направила в США два самолета с гуманитарной помощью. Ан-124 доставили в Америку медицинское оборудование и индивидуальные средства защиты. В свою очередь, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) передал США российско-японскую систему для выявления COVID-19.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometer на 4 апреля, в мире заразились 1 098 006 человек, умерли 59 141, выздоровели 228 405 пациентов.