Второй ведущий американского телеканала CNN заразился коронавирусом

Телеведущая американского новостного телеканала CNN Брук Болдуин заявила о положительном результате теста на коронавирус. Об этом в пятницу, 3 апреля, она сообщила на своей странице в Instagram.

«Я в порядке. Это произошло внезапно вчера днем. Озноб, боли и лихорадка», — написала Болдуин.

Она рассказала, что самоизолировалась и предпринимает все надлежащие меры предосторожности. При этом Болдуин выразила благодарность лечащим врачам, отметив, что вернется в телевизионный эфир «очень скоро».

Этот случай заражения стал вторым за последнюю неделю в коллективе CNN. Во вторник, 31 марта, коронавирусная инфекция была обнаружена у ведущего Криса Куомо и брата губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Он заявил, что, несмотря на болезнь, продолжит вести авторскую программу из своего дома на Лонг-Айленде, самоизолировавшись от своих родных в подвале.

«В последние дни я сталкивался с людьми, у которых впоследствии был положительный результат. У меня небольшая температура, озноб и одышка», — сообщил Куомо на странице в Twitter.

Накануне мэр американского города Нью-Йорк Билл де Блазио рассказал об альтернативных способах индивидуальной защиты от коронавируса в случае отсутствия медицинских масок.

К настоящему моменту США занимают первое место по числу зараженных COVID-19 в мире. По данным Worldometer на 4 апреля, в стране заразились 276 037 человек, умерли 7385, а выздоровели 12 268 пациентов. Наибольшее количество инфицированных — жители Нью-Йорка. Из-за тяжелой эпидемиологической обстановки Пентагон направил в город специальную военную похоронную бригаду для помощи властям региона.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По последним данным, в мире заразились 1 096 446 человек. Скончались 59 119 пациентов, выписаны из больниц 228 346.