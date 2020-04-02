Лукашенко рекомендовал гулять и есть масло для борьбы с коронавирусом

В качестве профилактики и борьбы с коронавирусом надо есть сливочное масло и чаще бывать на свежем воздухе. Об этом в четверг, 2 апреля, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью представительству межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в республике.

«Вчера один очень умный россиянин, я послушал, сказал: надо физически бороться с ним (коронавирусом. ― Ред.). Я думаю, как же физически? Надо себя защитить от опасности. Спортом заниматься надо и на свежем воздухе быть. Надо легким помочь. Мы, говорит, на диете сидели, а нужна жирная пища. И я тоже ограничивал себя. А сливочное масло надо сейчас есть, оказывается, жир помогает легким бороться с вирусами», ― цитирует его «РИА Новости».

В настоящее время в Белоруссии зафиксировано 254 заболевших коронавирусом и четыре смерти от этой инфекции. При этом Лукашенко в интервью заявил, что не проверялся на коронавирус, но следит за состоянием своего здоровья.

Накануне газета «Коммерсант» со ссылкой на источник сообщила, что власти Белоруссии официально запросили помощь у России в борьбе с пандемией коронавируса.

Собеседник издания подчеркнул, что, для того чтобы выделить запрашиваемую помощь, необходимо получить специальное разрешение от российского кабмина, поскольку 2 марта было принято постановление, запрещающее вывоз из страны медицинской продукции.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 2 апреля, на планете зарегистрировано свыше 1 млн случаев заболевания, умерли более 51 тыс. человек, вылечились — 210 тыс.