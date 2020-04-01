В Китае более трети больных COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

Более трети заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в Китае находятся в тяжелом или критическом состоянии. Об этом в среду, 1 апреля, заявил представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн, передает агентство Xinhua.

«Мы должны приложить все усилия, чтобы помочь им вылечиться», ― сказал он на пресс-конференции.

Ранее в этот день сообщалось, что в Китае за минувшие сутки зарегистрировано 36 новых случаев заражения коронавирусом, из них 35 у прибывших из-за рубежа. За сутки в стране скончались семь человек с коронавирусом, один — в Шанхае, шестеро — в провинции Хубэй, ставшей эпицентром распространения инфекции.

С декабря в стране скончались от коронавируса 3312 человек, зарегистрировано 81 554 случая заболевания. При этом во вторник было выявлено 130 случаев бессимптомного протекания вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19.

29 марта представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн заявил о том, что распространение коронавируса SARS-CoV-2 в Китае практически остановилось.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 1 апреля, на планете зарегистрировано свыше 876 тыс. случаев заболевания, умерли более 43 тыс. человек, вылечились — 184 тыс.