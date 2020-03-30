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В Китае выздоровели 93% зараженных коронавирусом

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Zhang Chenlin
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В больницах Китая остаются 2396 человек с новым коронавирусом, при этом 93% всех зараженных выздоровели. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

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Согласно последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 81 470, из них 75 770 человек излечились и были выписаны из больниц, передает «РИА Новости».

Ранее, 29 марта, в Китае заявили, что эпидемия коронавируса в стране практически остановлена. Сообщалось, что количество внутренних случаев заболевания в Китае составляет менее 3 тыс., однако число заражений, привезенных из-за границы, продолжает расти.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 12 марта сообщил, что пик эпидемии в стране пройден.

Коронавирус SARS-CoV-2 был впервые выявлен в китайском Ухане в конце декабря 2019 года.

По данным Worldometer на 30 марта, на планете зарегистрировано свыше 721 тыс. случаев заболевания, умерли более 33 тыс. человек, вылечились — более 151 тыс.

В России к настоящему моменту зафиксировано 1534 заболевших, из них более 1 тыс. — в Москве.

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