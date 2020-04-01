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Трамп признался в сокрытии правды о коронавирусе

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Фото: REUTERS/Tom Brenner
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Президент США Дональд Трамп признался в сокрытии правды о коронавирусе. Об этом в среду, 1 апреля, сообщило издание Business Insider.

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«Я знал всё. Я знал, что это может быть ужасно и что это может быть, возможно, хорошо. Не хочется быть пессимистом», — сказал он.

Отвечая на вопрос журналиста, не усыпил ли Трамп бдительность американцев своими словами о том, что коронавирус быстро уйдет, он отметил, что важно дать людям надежду в такой ситуации.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

Всего в мире, по данным Worldometer, на сегодняшний день число инфицированных в мире превысило 876 тыс. Жертвами заболевания стали более 44 тыс. человек, выздоровели свыше 184 тыс. В России число заразившихся коронавирусом на текущий момент достигло 2777 человек.

В США наблюдается ухудшение ситуации по коронавирусу. К 1 апреля подтвердилось более 188 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, более 4 тыс. пациентов скончались. Таким образом, Соединенные Штаты обогнали Китай по числу погибших от COVID-19. При этом Трамп по-прежнему не считает необходимым введение общенационального карантина. Превентивные меры продлены до 30 апреля.

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