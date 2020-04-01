Названы сроки внедрения QR-кодов для контроля в период самоизоляции в Москве

Применение QR-кодов для контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции будет внедрено уже в ближайшее время. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на столичных властей в среду, 1 апреля.

Предполагается, что данным приложением будут пользоваться пациенты с коронавирусом, которые выбрали лечение на дому.

Для получения QR-кода, необходимого при перемещении граждан в период самоизоляции, жителю Москвы придется пройти регистрацию на портале мэрии. Пользователю нужно будет заполнить простую форму и для него будет сгенерирован код. Его можно оставить на экране смартфона, отправить на почту или распечатать.

О том, что мэрия Москвы издаст постановление о применении QR-кодов для контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции, стало известно ранее в среду.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил мэру столицы Сергею Собянину обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима карантина на территории столицы с помощью операторов мобильной связи и сервисов официального портала мэра и правительства города.

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 2777 человек, выздоровели 190 пациентов, а скончались ― 24. В Москве, по данным портала мэра города, выявлено 1880 случаев заражения, умерли 16 человек, выздоровели 115.

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