Главы двух департаментов МЧС ушли на самоизоляцию из-за температуры

Два директора департаментов МЧС России перешли на самоизоляцию из-за повышенной температуры. Симптомов коронавируса у них не выявлено, заявила глава департамента информационной политики ведомства Жанна Терехова.

Терехова рассказала «Известиям», что главы департаментов сдали анализы на коронавирус и ждут результатов. Сейчас оба уже хорошо себя чувствуют и их температура в норме, но до получения результатов теста они продолжат работать удаленно.

Также представитель МЧС опровергла появившуюся в СМИ информацию о переводе сотрудников МЧС на режим работы по вахтовому методу. Ведомство продолжает работать в обычном круглосуточном графике, однако часть сотрудников переведена на удаленный режим.

Ранее 1 апреля РБК со ссылкой на источник, близкий к МЧС, сообщил, что главу департамента спасательных формирований МЧС Игоря Кутровского и руководителя департамента информационных технологий и связи МЧС Сергея Ефименко госпитализировали с подозрением на коронавирус. Также издание писало о том, что сотрудники переведены на вахтовый режим работы и меняются раз в сутки, чтобы сократить число людей в офисах и иметь возможность соблюдать безопасную дистанцию.



Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometer на 1 апреля, в мире заразились более 860 тыс. человек, умерли — 42,3 тыс.

По данным оперативного штаба, число заразившихся коронавирусом в России достигло 2777 человек, выздоровели 190 пациентов, а скончались ― 24.

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