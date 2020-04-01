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В Кремле рассказали о формате общения с прессой в условиях распространения коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Общение с журналистами после совещаний главы государства с членами правительства будет происходить в том случае, если есть такая необходимость. Об этом в среду, 1 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нам нужно помнить о своей личной ответственности»
Основные тезисы из обращения президента в связи с ситуацией с коронавирусом

«Если мы посчитаем это необходимым, мы обязательно это сделаем. Например, сегодня нет такой потребности, потому что вся телеконференция будет в открытом формате», — сказал он.

Песков подчеркнул, что, в случае если совещание проходит в открытом формате, брифинги с журналистами не проводятся. Во всех остальных случаях, возможность общения с прессой остается.

Ранее, 26 марта, президент России Владимир Путин принял участие в саммите G20, который впервые в истории прошел в формате видеоконференции в связи с распространением коронавируса.

Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 440, достигнув 2777. Пациенты зарегистрированы в 75 регионах.

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