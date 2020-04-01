Госдума разрешила онлайн-продажу рецептурных лекарств

Госдума поддержала в третьем, окончательном чтении поправку к законопроекту о дистанционной продаже лекарств, которая разрешает правительству вводить продажу рецептурных препаратов через интернет. Об этом в среду, 1 апреля, сообщается на сайте Госдумы.

«Принятие данных решений особенно необходимо в условиях режима самоизоляции. Закон позволит людям с хроническими заболеваниями, пенсионерам, получить необходимые лекарства, не покидая дом», — отмечают парламентарии.

При этом дистанционной продаже не будут подлежать сильнодействующие, психотропные и наркотические препараты. Правила их реализации в условиях чрезвычайной ситуации и осложнения эпидемиологической обстановки будут определяться правительством России в отдельном порядке.

По словам члена комитета Госдумы по охране здоровья Александра Петрова, дистанционная продажа рецептурных лекарств будет временной, сообщает «РИА Новости».

Заместитель председателя комитета Леонид Огуль отметил, что эта норма вступит в силу сразу после опубликования закона, но будет действовать только до 31 декабря 2020 года.

Данная поправка принята ко второму чтению законопроекта о дистанционной продаже лекарств.

17 марта президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий дистанционную продажу безрецептурных лекарств. Вместе с тем глава государства поручил чиновникам российского правительства внимательно контролировать оборот медицинских препаратов в стране.

25 марта Совет Федерации одобрил пакет законов, ужесточающий уголовную и административную ответственность за продажу фальсифицированных лекарств в интернете.

Законопроект «Об обращении лекарственных средств», разрешающий продажу безрецептурных препаратов через интернет, был принят в первом чтении в декабре 2017 года. После этого его движение было приостановлено, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Третье чтение законопроекта должно было состояться в середине марта. Однако правительство предложило вернуть законопроект об онлайн-продаже лекарств во II чтение, чтобы уточнить поправку о дистанционной продаже рецептурных препаратов.