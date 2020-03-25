Совфед одобрил ужесточение наказания за продажу поддельных лекарств в Сети

Совет Федерации в среду, 25 марта, на пленарном заседании одобрил пакет законов, ужесточающий уголовную и административную ответственность за продажу фальсифицированных лекарств в интернете.

Как сообщает ТАСС, в Уголовном кодексе предлагается установить наказание в виде лишения свободы от четырех до шести лет со штрафом от 750 тыс. до 2,5 млн рублей.

Также предусмотрена возможность назначения принудительных работ на срок от четырех до пяти лет.

Другой закон вводит дополнительные поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Гражданам, продающим поддельные лекарства, препараты и биодобавки через интернет, может грозить штраф в размере от 75 тыс. до 200 тыс. рублей.

За аналогичные противоправные деяния должностным лицам придется заплатить от 150 тыс. до 800 тыс. рублей, индивидуальным предпринимателям — от 150 тыс. до 800 тыс. рублей, юридическим лицам — от 2 млн до 5 млн рублей. Двум последним категориям, в виде альтернативы, суд может приостановить деятельность на срок до 90 суток.

Оба закона, если их подпишет президент, вступят в силу со дня своего опубликования.

17 марта президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий дистанционную продажу безрецептурных лекарств. Вместе с тем глава государства поручил чиновникам российского правительства внимательно контролировать оборот медицинских препаратов в стране.

Ожидается, что уже с 27 марта правительство РФ разрешит дистанционную продажу лекарственных препаратов, которые отпускают без рецепта.