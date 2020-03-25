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Совфед одобрил ужесточение наказания за продажу поддельных лекарств в Сети

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Совет Федерации в среду, 25 марта, на пленарном заседании одобрил пакет законов, ужесточающий уголовную и административную ответственность за продажу фальсифицированных лекарств в интернете.

Как сообщает ТАСС, в Уголовном кодексе предлагается установить наказание в виде лишения свободы от четырех до шести лет со штрафом от 750 тыс. до 2,5 млн рублей.

Также предусмотрена возможность назначения принудительных работ на срок от четырех до пяти лет.

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Другой закон вводит дополнительные поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Гражданам, продающим поддельные лекарства, препараты и биодобавки через интернет, может грозить штраф в размере от 75 тыс. до 200 тыс. рублей.

За аналогичные противоправные деяния должностным лицам придется заплатить от 150 тыс. до 800 тыс. рублей, индивидуальным предпринимателям — от 150 тыс. до 800 тыс. рублей, юридическим лицам — от 2 млн до 5 млн рублей. Двум последним категориям, в виде альтернативы, суд может приостановить деятельность на срок до 90 суток.

Оба закона, если их подпишет президент, вступят в силу со дня своего опубликования.

17 марта президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий дистанционную продажу безрецептурных лекарств. Вместе с тем глава государства поручил чиновникам российского правительства внимательно контролировать оборот медицинских препаратов в стране.

Ожидается, что уже с 27 марта правительство РФ разрешит дистанционную продажу лекарственных препаратов, которые отпускают без рецепта.

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