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Россияне начали запасаться лекарствами впрок

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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По итогам февраля 2020 года выручка аптек выросла на 20% по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные, представленные в ежемесячном отчете агентства DSM Group, с которым ознакомились «Известия».

Рост продаж обеспечили не только средства от респираторных и вирусных инфекций. Россияне стали больше приобретать все категории препаратов. По мнению экспертов, это связано как с сезонным обострением хронических заболеваний, так и с тем, что многие начали закупаться впрок.

Продажи сердечно-сосудистых препаратов увеличились на 25,8% (до 14 млрд рублей), средств от расстройств пищеварения — на 21,7% (до 18,5 млрд рублей), лекарств от болезней нервной системы — на 16,8% (до 11,1 млрд рублей). Также увеличились и продажи биологически активных добавок. В феврале россияне потратили на них 6,1 млрд рублей — на 31,2% больше, чем в тот же месяц в 2019 году. Речь преимущественно о витаминах, успокаивающих препаратах и средствах для похудения.

Подробнее читайте в материале «Известий» 30 марта.

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