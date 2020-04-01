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Собянин перенес открытие летних веранд в кафе с 1 апреля на 15 июня

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Начало сезона работы летних веранд в кафе и ресторанах Москвы перенесено с 1 апреля на 15 июня. Об этом в среду, 1 апреля, сообщается на сайте мэра российской столицы Сергея Собянина.

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Решение об этом принято 31 марта на заседании президиума правительства Москвы, говорится в сообщении. «Начинать монтаж летних веранд разрешается не ранее 1 июня 2020 года», — отметил градоначальник.

В рамках режима повышенной готовности рестораны и другие предприятия общественного питания закрыты до 5 апреля 2020 года, кроме доставки и работы на вынос, напомнил он. Решение по продлению меры будет принято исходя из складывающейся ситуации по коронавирусу.

Ранее 1 апреля Роспотребнадзор поручил россиянам соблюдать межличностную дистанцию не менее 1 м везде, кроме такси. В этот же день в службе разъяснили схему передачи коронавируса воздушно-капельным путем.

29 марта власти Москвы и Подмосковья первыми ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Позже премьер-министр Михаил Мишустин призвал остальные регионы последовать этому примеру. Режим самоизоляции поддержали более 50 регионов страны.

коронавирус

По состоянию на 31 марта в России выявлено 2337 заболевших. Всего в мире заразились 859 тыс. человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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