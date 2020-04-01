Россиянам рассказали о правилах ухода за кожей во время самоизоляции

Самоизоляция является хорошим поводом позволить коже отдохнуть, поэтому лучше отказаться от декоративной косметики в пользу уходовых процедур. Об этом на радио Sputnik рассказал врач-дерматовенеролог Алексей Едемский.

По мнению специалиста, кожа лица адаптирована к окружающей среде, поэтому не стоит лишний раз туда вмешиваться и, находясь дома, использовать косметику. Также не рекомендуется слишком агрессивно очищать кожу, поскольку кожное сало необходимо для защиты.

Медик подчеркнул: для здоровья и красоты кожи пойдет на пользу отказ на некоторое время от косметических средств. Свободное время Едемский посоветовал уделить увлажняющим маскам и другим процедурам. Также можно использовать скрабы, чей воспалительный и травмирующий эффект позволит снизить отсутствие косметики.

Врач также посоветовал регулярно проветривать жилое помещение, поскольку недостаток свежего воздуха может негативно отразиться на коже, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее 1 апреля сообщалось, что главный внештатный диетолог министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина дала советы по питанию во время самоизоляции. По ее словам, во время самоизоляции обязательно следует установить четкий режим питания, чтобы не возникли нежелательные последствия.

31 марта сообщалось, что в ряде регионов России введен режим самоизоляции. Среди них — Москва и Московская область, Самарская и Пензенская области, а также Кировская область и Хабаровский край. Например, жители Московской области не должны покидать своих домов. Исключение составят случаи, когда нужно получить экстренную медицинскую помощь, пойти на работу или когда существует прямая угроза здоровью. Также можно выйти в ближайший магазин или аптеку, вынести мусор или выгулять собаку.