Прямой эфир

Россиянам рассказали о правилах ухода за кожей во время самоизоляции

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самоизоляция является хорошим поводом позволить коже отдохнуть, поэтому лучше отказаться от декоративной косметики в пользу уходовых процедур. Об этом на радио Sputnik рассказал врач-дерматовенеролог Алексей Едемский.

Все по местам: как чувствуют себя жители закрытых на карантин городов
Спасаясь от эпидемии, страна с каждым днем уходит в жесткую самоизоляцию

По мнению специалиста, кожа лица адаптирована к окружающей среде, поэтому не стоит лишний раз туда вмешиваться и, находясь дома, использовать косметику. Также не рекомендуется слишком агрессивно очищать кожу, поскольку кожное сало необходимо для защиты.

Медик подчеркнул: для здоровья и красоты кожи пойдет на пользу отказ на некоторое время от косметических средств. Свободное время Едемский посоветовал уделить увлажняющим маскам и другим процедурам. Также можно использовать скрабы, чей воспалительный и травмирующий эффект позволит снизить отсутствие косметики.

Врач также посоветовал регулярно проветривать жилое помещение, поскольку недостаток свежего воздуха может негативно отразиться на коже, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее 1 апреля сообщалось, что главный внештатный диетолог министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина дала советы по питанию во время самоизоляции. По ее словам, во время самоизоляции обязательно следует установить четкий режим питания, чтобы не возникли нежелательные последствия.

коронавирус

31 марта сообщалось, что в ряде регионов России введен режим самоизоляции. Среди них — Москва и Московская область, Самарская и Пензенская области, а также Кировская область и Хабаровский край. Например, жители Московской области не должны покидать своих домов. Исключение составят случаи, когда нужно получить экстренную медицинскую помощь, пойти на работу или когда существует прямая угроза здоровью. Также можно выйти в ближайший магазин или аптеку, вынести мусор или выгулять собаку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Космонавт Корниенко рассказал о способах пережить самоизоляцию
В Мосгордуме предложили штрафовать на 4 тыс. рублей за нарушение самоизоляции

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020