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Князь Монако Альбер II вылечился от коронавируса

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Фото: REUTERS/Eric Gaillard
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Князь Монако Альбер II излечился от коронавирусной инфекции и вышел из карантина. Об этом во вторник, 31 марта, говорится в сообщении, опубликованном на странице дворцового ведомства в Facebook.

«Врачи, которые сопровождают <...> князя Монако Альбера II с момента выявления у него COVID-19, разрешили сегодня положить конец его пребыванию на карантине. Князь выздоровел и чувствует себя хорошо», — говорится в заявлении.

В послании отмечается, что Альбер II вскоре присоединится к своей семье и продолжит соблюдать режим самоизоляции.

О том, что князь Монако заразился коронавирусом, стало известно почти две недели назад. Уже тогда врачи заявили, что его состояние не вызывает беспокойства и они внимательно следят за его здоровьем.

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Позже Альбер II рассказал о своих первых симптомах COVID-19. Он не терял ни обоняния, ни вкуса, а были только легкий насморк и небольшая температура.

23 марта бывший председатель конгресса депутатов Испании Ана Мария Пастор Хулиан вылечилась от коронавируса.

13 марта у жены премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софии обнаружили коронавирус после возвращения из Лондона, однако у ее супруга этот диагноз не был подтвержден.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань.

По данным Worldometer на 31 марта, число зараженных в мире превысило 803 тыс. Жертвами заболевания стали более 39 тыс. человек, выздоровели свыше 172 тыс.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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