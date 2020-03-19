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Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом

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Фото: REUTERS/Eric Gaillard
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Заражение коронавирусом подтверждено у князя Монако Альбера II. Об этом в четверг, 19 марта, сообщает сайт Franceinfo со ссылкой на представителя княжеского дворца.

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«Состояние его здоровья не вызывает беспокойства. За суверенным принцем внимательно следят его лечащий врач и специалисты из госпитального центра принцессы Грейс», — говорится в заявлении.

Журналисты отмечают, что еще в минувший вторник князь Монако Альберт II произнес серьезную и торжественную речь.

«Наша страна сталкивается с одним из самых страшных кризисов в области здравоохранения в своей истории. Я прошу вас строго ограничить ваши поездки за основными потребностями, такими как покупка продуктов питания», — сказал он.

13 марта у жены премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софии обнаружили коронавирус после возвращения из Лондона. Однако у ее супруга этот диагноз не был подтвержден.

12 марта СМИ сообщили, что результаты анализа на коронавирусную инфекцию у президента Бразилии Жаира Болсонару оказались положительными. Несмотря на это позже данная информация не подтвердилась.

9 марта Португальский президент Марсело Ребелу де Соуза отменил все мероприятия на две недели и отправился в добровольный карантин из-за распространения коронавируса в стране.

Вирус SARS-CoV-2 был впервые выявлен в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По данным Worldometer на 19 марта, в мире заболели 219 240 человек, вылечились 85 745 пациентов, умерли почти 9 тыс. человек.

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