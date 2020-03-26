Князь Монако рассказал о нетипичном первом симптоме COVID-19

У князя Монако Альбера II COVID-19 (заболевание, вызываемого новым коронавирусом SARS-CoV-2) началось с нетипичного для этого заболевания симптома. Об этом монарх рассказал в эфире радио RTL.

«У меня не было потери обоняния и вкуса. Сначала это было похоже на насморк, кашель появился не сразу. Потом началась небольшая температура, но все это были довольно легкие симптомы», — заявил Альбер II.

19 марта княжеский дворец сообщил о заражении 62-летнего монарха коронавирусом. Отмечалось, что здоровье Альбера II не вызывает беспокойства.

25 марта стало известно, что наследник британского престола принц Чарльз также заразился коронавирусом.

Вспышка COVID-19, вызванная новым коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь быстро распространилась и диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным на 25 марта, в мире зафиксировано свыше 464 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 20 тыс. пациентов умерли, вылечились более 113 тыс. По состоянию на среду в Монако заразился 31 человек.