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В Омской области заразились коронавирусом еще пять человек

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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В Омской области выявлено еще пять случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 31 марта, сообщил в эфире местного 12-го канала губернатор региона Александр Бурков.

«На сегодняшний день у нас в Омской области уже восемь человек заболевших коронавирусной инфекцией. Один из этих людей находится в очень тяжелом состоянии в реанимации. Более 7 тыс. человек находятся под медицинским наблюдением, из которых 1,2 тыс. человек — напрямую контактировали с заболевшими коронавирусной инфекцией», — сказал Бурков.

Он отметил, что принял решение о введение режима самоизоляции на территории Омской области. Кроме того, до минимума сократится движение общественного транспорта в городах региона.

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«Как мы видим, и выходные дни это показали, уязвимые социальные группы нарушают режим ограничений — несколько тысяч пенсионеров в течение дня передвигаются по городу в общественном транспорте. Молодежь сегодня собирается в общественных местах: в парках, на бульварах. Теперь это запрещено», — добавил губернатор.

Ранее в этот же день стало известно, что Омской области из федерального бюджета выделены 1,025 млрд рублей дотации. Средства пойдут на создание дополнительных мест в больницах для лечения зараженных коронавирусной инфекцией, а также на приобретение оборудования.

Первые три случая заражения в Омской области были зафиксированы несколько дней назад. Инфицированные прибыли в Омск рейсом из ОАЭ.

На текущий момент две трети российских регионов из-за угрозы распространения коронавируса ввели дополнительные ограничительные меры для граждан, руководствуясь примером Москвы и Подмосковья.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухане. По данным Worldometer на 31 марта, число зараженных в мире превысило 803 тыс. Жертвами заболевания стали более 39 тыс. человек, выздоровели свыше 172 тыс.

Инфографика

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