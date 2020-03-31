Омская область получит 1 млрд рублей на оснащение больниц

Омской области из федерального бюджета выделены 1,025 млрд рублей дотации. Средства пойдут на создание дополнительных мест в больницах для лечения зараженных коронавирусной инфекцией, а также на приобретение оборудования.

Областной минздрав подтвердил получение уведомления о направлении им денежных средств. До 15 апреля ведомство должно отправить отчет об их использовании, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

30 марта на портале правовой информации появился указ премьер-министра РФ Михаила Мишустина о выделении 77 регионам России 33,4 млрд рублей для создания койко-мест и оснащения больниц оборудованием для борьбы с коронавирусом SARS-CoV-2. Из них 1,025 млрд рублей направлены Омской области.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным на 31 марта, в России зафиксировано 2337 случаев инфицирования, скончались 17 человек.

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