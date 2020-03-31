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Более 20 спортплощадок построят в Самарской области по нацпроекту

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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Jan Woitas
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В Самарской области в 2020 году построят 22 спортивные площадки. Работы проведут в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Как сообщает пресс-служба правительства области, пять площадок появятся в Самаре, три — в Тольятти и одна — в Новокуйбышевске. Остальные построят в различных районах региона, пишет НИА «Самара».

Предусмотрены площадки трех типов: с искусственным газоном и хоккейными бортами размером 56 на 28 м, с искусственным газоном 20 на 40 м, а также площадка с полимерным резиновым покрытием 39 на 19 м.

Министр спорта региона Дмитрий Шляхтин отмечает, что спортплощадки пользуются большим спросом, сейчас в ведомстве находятся более 200 заявок на их строительство. Составлением перечня с местом размещения занимаются местные власти.

По словам министра, в этом году большинство площадок построят около образовательных учреждений.

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