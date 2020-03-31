Более 20 спортплощадок построят в Самарской области по нацпроекту
В Самарской области в 2020 году построят 22 спортивные площадки. Работы проведут в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
Как сообщает пресс-служба правительства области, пять площадок появятся в Самаре, три — в Тольятти и одна — в Новокуйбышевске. Остальные построят в различных районах региона, пишет НИА «Самара».
Предусмотрены площадки трех типов: с искусственным газоном и хоккейными бортами размером 56 на 28 м, с искусственным газоном 20 на 40 м, а также площадка с полимерным резиновым покрытием 39 на 19 м.
Министр спорта региона Дмитрий Шляхтин отмечает, что спортплощадки пользуются большим спросом, сейчас в ведомстве находятся более 200 заявок на их строительство. Составлением перечня с местом размещения занимаются местные власти.
По словам министра, в этом году большинство площадок построят около образовательных учреждений.