Новый ФОКОТ построят вдоль реки Лены в Иркутской области

В городе Усть-Кут Иркутской области планируют построить новый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ). Под объект выбрана территория на правом берегу реки Лены в районе жилых домов по улице Жуковского.

Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Иркутского регионального отделения «Единой России», в 2020 году регионам на создание ФОКОТов выделены 2 млрд рублей. В 35 субъектах России к 1 сентября должны появиться 40 комплексов.

По словам главы Усть-Кута Александра Душина, появление спортобъекта даст новый импульс для развития спорта в городе. Также он выразил уверенность, что ФОКОТ будет востребован у местных жителей.

В прошлом году по инициативе Душина была построена новая скейт-площадка.

Ранее сообщалось, что в Иркутске продолжается строительство центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта «Байкал». В феврале к работам присоединились студенческие отряды.