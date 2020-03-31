На строительство новой улицы в Калининграде направили 114 млн рублей

Власти Калининграда объявили аукцион на проведение первого этапа строительства улицы Суздальской. Стоимость работ оценивается в 114 млн рублей.

По данным администрации, протяженность улицы составит 1,2 км. Ее ширина будет достигать 8 м, что соответствует двум полосам. Об этом пишет Калининград.Ru. С обеих сторон будут располагаться велосипедные дорожки и тротуары.

На первом этапе планируется построить участок улицы Суздальской, который будет соединен с улицей Стрелецкой. Работы должны быть выполнены в течение 180 дней. Победителя аукциона назовут 10 апреля.

На следующем этапе планируется соединить Суздальскую с улицей Гагарина. Сроки строительства пока не уточняются.