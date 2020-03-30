Улицу в Нижнем Новгороде благоустроят в виде музея под открытым небом

К юбилею Нижнего Новгорода в городе планируют благоустроить лицу Кожевенную. Власти планируют сохранить исторические смыслы территории.

По словам заместителя председателя правительства Нижегородской области Олега Берковича, улица является проходной, прилегает к кремлю и может обеспечить большой туристический поток. При этом улица должна стать комфортной и открытой для горожан. Руководитель проекта «Рождественская сторона» Александр Сериков подчеркнул, что развитие Кожевенной необходимо проводить в формате музея под открытым небом. В середине XIX века на улице проживали босяки, также до нынешнего времени сохранилась чайная «Столбы», где по инициативе писателя Максима Горького для бедных горожан проводили литературно-музыкальные чтения. Об этом пишет ИА «НьюсНН».

Нижний Новгород будет отмечать юбилей в 2021 году. К празднику планируется благоустроить более 120 общественных территорий и отреставрировать 70 объектов культурного наследия.