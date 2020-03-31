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Принц Гарри и Меган Маркл попрощались с поклонниками

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Фото: Global Look Press/Pete Maclaine
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Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл 30 марта попрощались с поклонниками в своем Instagram, прежде чем начать независимую от королевской семьи жизнь.

В аккаунте под названием Sussex Royal они объявили, что больше не будут его вести. В сообщении пара заострила внимание на пандемии коронавирусной инфекции. Супруги отметили, что у каждого человека есть возможность изменить ситуацию, что самое важное сейчас — это здоровье и что они сами постараются внести свой вклад в борьбу с пандемией.

«Спасибо этому сообществу за поддержку, вдохновение, совместные обязательства на благо всего хорошего в мире», — написали принц Гарри и Меган Маркл.

В январе 2020 года герцог и герцогиня Сассекские заявили о намерении снять с себя полномочия королевской семьи и стать финансово независимыми. После долгих обсуждений супруги получили это право, а датой нового этапа их жизни стало 31 марта.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», поступок супругов получил название «Мегзит» по аналогии с Брекситом (выход Британии из ЕС). Пара также будет лишена титулов.

26 марта сообщалось, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл могут сменить фамилии после отречения от титула. Предположительно, они могут оставить фамилию Сассекские, созвучную их титулу, но есть вероятность, что у супругов всё же будут разные фамилии. Так, принц Гарри снова может стать Уэльским — эта фамилия была у него в школе, а Меган может оставить себе девичью. Не исключается также, что пара может взять фамилию своего сына — Маунтбэттен-Виндзор.

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи Великобритании 8 января. Данное решение принц Гарри и Меган Маркл не обсудили с Елизаветой II, чем та была крайне разочарована. 10 марта принц Гарри с женой в последний раз приняли участие в публичном мероприятии.

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