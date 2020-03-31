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Курс евро опустился ниже 86 рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Курс евро в ходе торгов во вторник, 31 марта, на Московской бирже опустился до отметки в 85,99 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 12:29 мск.

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Стоимость американской валюты, в свою очередь, составляет 78,32 рубля.

Как сообщается на сайте Банка России, официальный курс доллара на 28 марта составляет 77,73 рубля, курс евро — 85,73 рубля.

26 марта стало известно, что Центробанк зафиксирует курсы на выходные дни. Котировки доллара, евро и драгметаллов не изменятся с 28 марта по 6 апреля. Решение принято на основании указа президента о выходных.

Ситуация на мировых и российских рынках изменилась после того, как 6 марта переговоры России и стран – участниц ОПЕК+ провалились. Стороны не пришли к соглашению, в результате чего нефтяные цены начали падать, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине, а акции российских компаний потеряли в своих позициях.

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