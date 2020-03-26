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В столичном регионе вырос спрос на электронику и бытовую технику

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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На прошлой неделе в Москве и Подмосковье резко повысился спрос на бытовую технику и электронику. Это следует из статистики оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

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Средний чек покупателя вырос на 70% по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем. Жители региона скупают телевизоры, ноутбуки, смартфоны и игровые приставки. Спрос в некоторых случаях подскочил на 100%. По мнению экспертов, ажиотаж уже сходит на нет.

Как сообщил «Известиям» оператор фискальных данных «Платформа ОФД», который получает фактуру напрямую от более чем 900 тыс. онлайн-касс по всей стране, схожая динамика наблюдается в магазинах электроники и бытовой техники по всей России.

Как полагают аналитики, увеличение среднего чека, который фиксируют аналитики компании, можно объяснить стремлением потребителей купить импортные товары, которые в ближайшее время могут резко подорожать из-за валютных колебаний.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 27 марта.

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