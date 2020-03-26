ЦБ РФ зафиксирует курсы валют с 28 марта по 6 апреля

Центробанк России решил зафиксировать официальные курсы иностранных валют и учетные цены на драгоценные металлы с 28 марта по 6 апреля 2020 года. Об этом в четверг, 26 марта, говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

Данное решение регулятор принял на основании указа президента России Владимира Путина о введении выходных дней с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Зафиксированные курсы будут опубликованы «в последний рабочий день марта текущего года — 27 марта».

В период вынужденных входных Банк России также не будет осуществлять расчет процентных ставок группы MIACR.

Ранее в этот же день Центробанк дал рекомендации российским банкам, как работать в «выходную неделю». Регулятор посоветовали кредитным организация осуществлять деятельность по принципу «новогодние праздники».

25 марта российский президент Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 3 апреля. В этот период граждане должны находиться дома, чтобы остановить распространение коронавируса в стране.

По последним данным 26 марта, в России диагностировано 840 случаев заболевания COVID-19, в том числе 182 — за последние сутки. 38 человек вылечились. Двое пациентов скончались.

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