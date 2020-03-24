Эксперт прокомментировал решение банков повысить ставки по ипотеке

Несмотря на то что большинство банков в России пока заняли выжидательную позицию и не стали менять условия по ипотечным кредитам, некоторые кредитные организации пошли на опережение и повысили ставку на 1,5% пункта, рассказал «Известиям» Вячеслав Абрамов, директор офиса продаж «БКС Брокер».

По его словам, на их решение могло повлиять заявление главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной о том, что ставка может быть повышена в случае необходимости, ведь российский рубль обвалился почти на 30% с начала года, тем самым инфляционные ожидания вырастают.

«Другая причина может заключаться в снижении ставки ФРС США до 0–0,25%, ведь защитных инструментов с хорошей долларовой доходностью фактически нет, при этом возрастают издержки на вклады в валюте, не говоря уже о снижении потребительского спроса на фоне неопределенности. Можно предположить, что тем самым кредитные организации, которые подняли ставки по ипотеке, пытаются компенсировать свои расходы на валютных вкладчиков», — отметил Абрамов.

То же самое происходит и с рублевыми вкладами, ставки по долларовым депозитам снизились, ряд банков вообще убрал из линейки долларовые вклады, подчеркнул эксперт. Чтобы компенсировать это, банки решили поднять ставки по рублевым вкладам, чтобы заинтересовать клиентов и неким образом подтолкнуть их конвертировать доллары в рубли, заключил экономист.

23 марта Минэкономразвития России подготовило проект распоряжения правительства, предлагающий регуляторные послабления для компаний в ряде отраслей. Инициатива призвана помочь в борьбе с распространением коронавируса и последствиями пандемии для экономики.

20 марта глава ЦБ Эльвира Набиуллина представила прогноз по ипотечным ставкам. По ее словам, у этого продукта есть потенциал снижения ниже 8% до 2024 года.

16 марта премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил положение о координационном совете при российском правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории страны. Мэр Москвы Сергей Собянин был назначен первым заместителем председателя этого координационного совета.