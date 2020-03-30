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«Роскосмос» создал штаб по экономическому мониторингу предприятий

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин распорядился создать оперативный штаб по мониторингу экономического состояния предприятий ракетно-космической отрасли на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации в понедельник, 30 марта.

По словам Рогозина, совещания с директорами предприятий отрасли будут проводить в режиме видеоконференций по понедельникам и четвергам.

«Прошу готовить объективную информацию о динамике состояния предприятий, ходе контрактной работы, возникающих проблемах и путях их решения», — обратился он к руководителям предприятий российской ракетно-космической промышленности.

Ранее, 27 марта, Рогозин сообщил о планах провести совещание по видеосвязи, на котором пересмотрят график пусков в этом году из-за остановки производств аппаратов в Европе на фоне коронавируса. Днем ранее в корпорации сообщали, что не собираются откладывать возвращение на Землю экипажа с Международной космической станции из-за эпидемии.

За последние сутки в России выявлено 302 новых случая заболевания в 35 регионах, общее число заразившихся по стране достигло 1836 человек, скончались 12 пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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