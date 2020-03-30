На Украине выявили 79 распространителей фейков о коронавирусе

За время действия карантина Служба безопасности Украины (СБУ) выявила 79 человек, которые распространяли фейковую информацию о коронавирусе. Об этом сообщается на сайте ведомства в понедельник, 30 марта.

Специалисты пресекли деятельность злоумышленников из Одессы, Днепра, Львова и Херсона.

«Еще 28 человек совместно с Национальной полицией уже привлечены к административной ответственности по ст. 173-1 («Распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка») КоАП», — говорится в сообщении.

Также были заблокированы более 1 тыс. интернет-сообществ.

По данным Worldometer на 30 марта, на Украине зафиксировано 480 случаев заражения коронавирусом, 11 человек скончались.

25 марта власти Украины ввели режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны из-за угрозы распространения коронавируса сроком до 24 апреля.

С 27 марта Украина прекратила пассажирские перевозки любым видом транспорта через границы на фоне распространения коронавируса. В стране ограничена или приостановлена работа общественного транспорта, закрыто метро в Киеве, Харькове и Днепре. Кроме того, запрещены массовые собрания, закрыты многие заведения, магазины и предприятия. Власти ежедневно призывают людей оставаться дома.