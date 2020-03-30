Рада со второй попытки назначила Марченко министром финансов Украины

Верховная рада со второй попытки поддержала постановление о назначении министром финансов Украины Сергея Марченко. Такое решение в понедельник, 30 марта, на третьем внеочередном заседании парламента поддержали 256 депутатов при минимально требуемых 226. Онлайн-трансляцию проводило новостное агентство УНИАН.

С первой попытки за назначение Марченко проголосовали 223 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Марченко окончил Академию государственной налоговой службы Украины по специальности «Управление государственными финансами». На госслужбе он с 2002 года.

Ранее 30 марта парламент страны по итогам голосования уволил Игоря Уманского с поста главы министерства финансов страны. Он возглавлял минфин Украины с 4 марта 2020 года.