Открытие прямого выезда из Гурьевска перенесли на май

В Калининградской области открытие прямого выезда из Гурьевска на улицу Шатурскую перенесли на май. Об этом министр развития инфраструктуры Елена Дятлова сообщила на своей странице в Facebook.

По ее словам, сейчас рабочие сняли все провода ЛЭП над Северным обходом в районе развязки. В скором времени они должны переключить линию и убрать опору, которая мешает строительству дороги, пишет «Калининград.Ru».

В течение месяца дорожники доделают съезд, уложат асфальт и нанесут разметку. Завершить работы планируется к началу мая.

Ранее открыть прямой проезд обещали в первой половине апреля.

Сообщалось, что реконструкцию участка улицы Гагарина от перекрестка с Орудийной до границ Калининграда планируют закончить в сентябре. Одновременно специалисты будут обустраивать примыкания к Восточной эстакаде.