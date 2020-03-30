Путин призвал пожилых оставаться дома в связи с пандемией коронавируса

Президент России Владимир Путин призвал пожилых россиян оставаться дома, чтобы сохранить жизнь и здоровье в ситуации с коронавирусом в стране. Об этом российский лидер заявил на совещании с полномочными представителями в федеральных округах в понедельник, 30 марта.

По словам президента, к людям старшего поколения необходимо проявить особое внимание, с ними нужно провести «разъяснительную работу», ведь они находятся в группе риска.

«Им нужно прямо сказать: если вы хотите сохранить свое здоровье и свою жизнь, вы должны оставаться дома. Мы думаем о вас, подумайте, пожалуйста, и вы о себе», — сказал Путин, добавив, что эту информацию следует донести как до самих граждан, которым больше 65 лет, так и до их родственников.

С 26 марта по 14 апреля жителей Москвы и Подмосковья старше 65 лет или с хроническими заболеваниями обязали соблюдать домашний режим. Во время обращения к россиянам 25 марта Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением зарплат. Он призвал сограждан «побыть дома» и не «надеяться на авось».

С 30 марта на территориях Москвы и Подмосковья действует режим всеобщей изоляции. Премьер-министр Михаил Мишустин призвал все российские регионы по примеру Москвы последовать этому примеру.

За последние сутки в 35 регионах России зарегистрировали 302 новых случая заболевания. Общее число заразившихся в стране составило 1836 человек, умерли 12 пациентов.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом есть на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии»: 8-800-2000-112. Также информация доступна по хештегу #МыВместе.