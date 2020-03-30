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На Украине уволили главу минздрава Емца

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Фото: facebook.com/министерство здравоохранения Украины
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Верховная рада 30 марта уволила Илью Емца с поста министра здравоохранения Украины, за соответствующее постановление № 3283 от 29 марта проголосовал 271 народный депутат.

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«Уволить Емца Илью Николаевича с должности министра здравоохранения Украины», — отмечается в тексте постановления.

Ранее, 4 марта, рада одобрила отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Новым главой кабинета министров Украины был назначен Денис Шмыгаль, который до этого занимал должность вице-премьера и министра по вопросам развития общин и территорий. Новым министром здравоохранения страны назначили Илью Емца.

Позже, 25 марта, в связи с распространением коронавируса украинское правительство ввело в стране режим чрезвычайной ситуации, который будет действовать до 24 апреля.

На следующий день Емец предупредил об угрозе резкого увеличения числа зараженных этой инфекцией на Украине. Он отметил, что число погибших может стать катастрофическим, если в государстве в ближайшее время не усилят меры по борьбе с эпидемией.

По данным сайта Worldometers на 30 марта, на Украине коронавирусом заразились 480 человек, погибли 11 пациентов, а шестеро вылечились.

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