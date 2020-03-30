Отца экс-полковника Захарченко выпустили на свободу

Виктора Захарченко — отца экс-полковника полиции Дмитрия Захарченко — отпустили из мест лишения свободы, так как срок его наказания истек. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщил его адвокат Денис Калинин.

Захарченко-старший изначально был приговорен к четырем годам колонии за растрату. Однако в ноябре прошлого года ему снизили срок наказания до трех лет и девяти месяцев.

«К тому моменту он находился в СИЗО более трех лет и, согласно новым правилам подсчета сроков, уже отбыл по факту свое наказание», — цитирует ТАСС слова Калинина.

Виктор Захарченко, не имевший ни соответствующего опыта, ни образования, устроился на работу в банк «МИА». Его непосредственным нанимателем выступил бывший председатель правления кредитной организации Владимир Корьевкин.

Последний вместе с Захарченко и еще несколькими людьми с 1 июля 2014 года по 15 апреля 2015 года незаконно потратили 1,7 млн рублей, принадлежащих банку.

Позднее Корьевкин покинул свой пост, а ему на смену пришел ныне находящийся в международном розыске Сергей Гриб. Новый начальник предложил Захарченко зарплату за фиктивную работу. В итоге, согласно решению суда, последний причинил банку ущерб в 4 млн рублей.

Сына освободившегося из заключения Захарченко — бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки. В ходе проведения следственных действий у него самого и его родственников были обнаружены деньги в различной валюте на общую сумму 8,5 млрд рублей, а также драгоценности и недвижимость в элитных районах Москвы, сообщает «Федеральное агентство новостей». Откуда они их получили — неизвестно.

10 июня 2019 года суд приговорил Захарченко к 13 годам тюремного заключения по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию. Его лишили званий, наград и медалей и обязали выплатить штраф в размере 117 млн рублей.

В этот же день Захарченко оправдали по одному из эпизодов обвинения. Речь шла о взятке от ресторатора Мехди Дусса в размере $800 тыс. В октябре того же года приговор смягчили на полгода.

1 декабря 2019 года Никулинский суд Москвы обратил в доход государства 27 объектов недвижимости Захарченко на сумму около 9 млрд рублей.

27 февраля экс-полковнику предъявили обвинение еще по двум эпизодам получения взяток.