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Главврач Коммунарки назвал число проходящих лечение пациентов

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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В московской больнице в Коммунарке в настоящее время проходят лечение 348 человек в том числе и с коронавирусом, при этом за сутки поступило 28 пациентов. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщил главный врач клиники Денис Проценко.

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«Состоит на лечении 348. Из них: с диагнозом пневмония ― 175, COVID ― 193 (78 подтвержденных, 115 вероятных). В ОРИТ (отделение реанимации и интенсивной терапии ― Ред.) ―19 (на ИВЛ пятеро, из них четверо ― COVID). За сутки поступили 28, выписаны восемь», ― написал он на своей странице в Facebook.

При этом Проценко добавил, что за последние 24 часа скончались два человека: один от коронавируса, второй же поступил с пневмонией и сахарным диабетом, у него был вероятен диагноз COVID-19.

Ранее в этот день министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что динамика распространения коронавируса в стране показывает устойчивый рост. Он отметил, что ситуация с распространением инфекции является самой масштабной за последние годы, так как случаи заражения выявлены в большинстве стран мира.

Накануне вечером власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста.

Неделя с 30 марта по 3 апреля в России объявлена нерабочей в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. О соответствующем решении сообщил президент страны Владимир Путин во время обращения к гражданам 25 марта. Российский лидер призвал соотечественников оставаться дома.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира.11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным оперативного штаба на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая заражений коронавирусом. Из них 64 вылечились, восемь скончались. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области.

коронавирус

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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