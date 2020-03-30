Правительство исключило табак и автозапчасти из числа товаров первой необходимости

Правительство РФ исключило из перечня товаров первой необходимости табачную продукции, автозапчасти, а также печатные СМИ и похоронные принадлежности. Изменения в утвержденный накануне перечень были внесены в воскресенье, 29 марта, сообщается на сайте кабинета министров.

Новый список также состоит из 23 пунктов, однако некоторые позиции были конкретизированы.

Так, вместо пункта «Мыло и моющие средства» появились отдельные пункты «Мыло туалетное» и «Мыло хозяйственное». Подробное описание получили товары, предназначенные для детей, в том числе новорожденных.

В частности, из пункта «детские товары» прошлой версии выделены отдельно подгузники, пеленки, шампунь, крем от опрелостей, бутылочка для кормления и соска-пустышка.

В новой редакции из перечня также были исключены электрооборудование, кабельная продукция, бытовые приборы, электронное, оптическое и компьютерное оборудование, строительные и отделочные материалы и инструменты, товары для предупреждения пожаров и пожаротушения, очки и линзы, а также упаковка, этикетки, ценники и кассовая лента.

28 марта кабмин утвердил перечень товаров первой необходимости в связи с коронавирусом, напоминает «Газета.Ру».

Ранее сообщалось, что регионы вправе дополнить перечень в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки.

Список составлен и утвержден для исполнения указa президента РФ Владимира Путина, согласно которому нерабочая неделя c 30 мартa по 5 апреля не распространяется на организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости.

По последним данным оперативного штаба на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая заражений коронавирусом. Из них 64 вылечились, восемь скончались. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области.

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