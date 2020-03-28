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Поиски пилота разбившегося в Черном море Су-27 прекратились

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Поиски пилота истребителя Су-27, который ранее разбился над Черным морем, прекращены спустя двое суток. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.

Собеседник агентства отметил, что из района, где, предположительно, должны находиться пилот и обломки самолета, вышли все суда. Поиски на поверхности больше проводиться не будут, теперь начнутся подводные поиски разбившегося истребителя.

Также источник рассказал, что участники поисковой операции обыскали весь квадрат поисков и даже вышли за его пределы, однако им не удалось обнаружить ни летчика, ни следы самолета на поверхности моря.

Вечером 25 марта Су-27 пропал с экранов радаров над акваторией Черного моря в 50 км от Феодосии. На поиск и спасение летчика направили самолет Ан-26 и вертолет Ми-8, противолодочный корабль Черноморского флота и гражданские суда, находящиеся недалеко от места происшествия.

После того как в зоне ответственности спасательного центра Севастополя зафиксировали сигнал радиобуя, Росморречфлот направил в район крушения два судна для проведения поисковой операции. Туда же вылетел вертолет.

26 марта в Минобороны России сообщили, что информация о сигнале радиомаяка аварийно-спасательного буя самолета в новом районе не подтвердилась.

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