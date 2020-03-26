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В районе крушения Су-27 зафиксировали сигнал радиобуя

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Два судна были направлены в Черное море в районе упавшего Су-27 на поиски пилота после того, как была зафиксирована активность радиобуя. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

По предварительным данным, в зоне ответственности спасцентра Севастополя зафиксирован сигнал радиобуя. Предположительно, он исходит с резиновой лодки, на которой может находиться летчик потерпевшего крушение истребителя. Туда были направлены два судна, находившихся поблизости.

25 марта Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27, принадлежащий ВКС России, который пропал с экранов радаров над акваторией Черного моря в 50 км от Феодосии в Крыму.

На поиск и спасение летчика были направлены самолет Ан-26 и вертолет Ми-8. Кроме того, в поисках участвуют противолодочный корабль Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся в непосредственной близости от места происшествия.

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