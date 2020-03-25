В Минобороны назвали возможную причину крушения самолета на Кубани

Причиной крушения самолета L-39 в Краснодарском крае могла стать техническая неисправность. Об этом заявили в Министерстве обороны.

«Одной из причин катастрофы рассматривается технический отказ летательного аппарата», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Самолет упал в поле, разрушений на земле нет, уточнили в ведомстве.

Ранее 25 марта стало известно о крушении самолета в районе станицы Дмитриевской во время тренировочного полета. Находившийся за штурвалом курсант погиб.