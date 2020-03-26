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Сигнал радиобуя при поисках разбившегося Су-27 не подтвердился

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Фото: РИА Новости/МЧС РФ
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Поиски пилота разбившегося накануне в Черном море истребителя Су-27 продолжаются, информация о сигнале радиомаяка аварийно-спасательного буя самолета в новом районе не подтвердилась. Об этом сообщили журналистам в четверг, 26 марта, в Минобороны России.

«Поисково-спасательные мероприятия осуществляются в трех районах акватории моря общей площадью 350 квадратных миль», — говорится в заявлении ведомства.

К поискам пилота планируется привлечь еще четыре корабля и одно судно.

По данным телеканала РЕН ТВ, который опубликовал видео с места поисков, пилота ищут более 10 часов, их осложняет сильный шторм. Истребитель выполнял плановый полет.

Вечером 25 марта Су-27 пропал с экранов радаров над акваторией Черного моря в 50 км от Феодосии. На поиск и спасение летчика направили самолет Ан-26 и вертолет Ми-8, противолодочный корабль Черноморского флота и гражданские суда, находящиеся недалеко от места происшествия.

После того как в зоне ответственности спасательного центра Севастополя зафиксировали сигнал радиобуя, Росморречфлот направил в район крушения два судна для проведения поисковой операции. Туда же вылетел вертолет.

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