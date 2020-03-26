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В новый район поисков разбившегося Су-27 направили вертолет

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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Вертолет направили в новый район поисков, где зафиксировали сигнал буя, предположительно, с упавшего в Черное море истребителя Су-27. Об этом сообщили ТАСС в в пресс-службе Росморречфлота четверг, 26 марта.

«Район предполагаемого местонахождения буя установлен вертолетом поисково-спасательной службы Черноморского флота. С наступлением рассвета флот выслал вертолет», — отметили в пресс-службе.

Ранее в четверг в Росморречфлоте в район упавшего самолета на поиски пилота направили два судна. Это произошло после того, как была зафиксирована активность радиобуя. Предположительно, он исходит с резиновой лодки, на которой может быть летчик.

Минобороны сообщило, что Су-27 пропал с экранов радаров над акваторией Черного моря в 50 км от Феодосии. На поиск и спасение пилота направили самолет Ан-26 и вертолет Ми-8, а также противолодочный корабль Черноморского флота и гражданские суда, которые были в непосредственной близости от места ЧП.

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